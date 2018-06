Raadkamer beslist vandaag over vervolging Guy Van Sande

De raadkamer in Veurne beslist vandaag over de doorverwijzing van acteur Guy Van Sande (55) naar de correctionele rechtbank. Het parket wil hem vervolgen voor bezit, productie en verspreiding van kinderporno.

In 2015 raakte Van Sande betrokken bij een kinderpornoschandaal. Hij zou een chatroom hebben bezocht waar kinderporno werd uitgewisseld. De acteur gaf toe dat hij de chatroom bezocht, maar niet dat hij kinderporno uitwisselde. In de eindvordering van het parket zou echter gesteld worden dat er ook sprake is van productie, het uitwisselen, het verspreiden en het tonen van kinderpornografisch materiaal. Zo zou Van Sande bij hem thuis een fotoshoot gehouden hebben met een naakt meisje, jonger dan tien jaar.