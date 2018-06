Karrewiet wordt een echt jongerenjournaal

Met nieuwsankers en een volwaardige studio. Zo wil Ketnet vanaf september zijn jeugdjournaal Karrewiet opwaar­deren. Intussen hebben ook alle VRT-reporters een Karrewiet-microfoon in hun wagen liggen wanneer ze uitrukken. “Elk onderwerp kan, maar we waken erover dat zelfs een item over terrorisme een boodschap van hoop mee krijgt.”

“Karrewiet was de jongste ­jaren wat verwaterd tot een Iedereen Beroemd voor kinderen, met eerder vrijblijvende items. Daarom hebben we eind vorig jaar beslist om de focus weer op de actualiteit te leggen. We rukken elke ochtend uit met een montage­wagen, zodat we ’s avonds meteen op antenne kunnen.”

En nu voert Katrien Van Der Slycken, de chef ‘Jong’ van VRT NWS, nóg een update door. Om de kijkers meer duiding te bieden, zullen de items vanaf september worden in­geleid door een nieuwsanker. Geen verzameling losse reportages meer, maar een volwaardig journaal vanuit een vaste studio. “Als je ouders twintig jaar geleden geen krant hadden en de tv stond niet aan, dan werd je als kind weg­gehouden van het nieuws. Vandaag komt de jeugd via smartphone of tablet voort­durend in contact met de actualiteit. Maar dat is niet altijd op maat gefilterd. Daar willen we met Karrewiet op inspelen.”

Enter het nieuwsanker, van wie de rol “dynamischer wordt ingevuld dan bij Het Journaal”. “Ze moeten voor gelaagdheid zorgen en meer de functie van gids vervullen. Ook zullen ze af en toe studiogasten ontvangen. Zo vermijden we dat jonge kijkers een zwaar onderwerp als een massief blok van twee minuten in de maag gesplitst krijgen.”

Bloemen neerleggen

Karrewiet 2.0 zal bovendien iets langer duren dan nu het geval is: net geen kwartiertje. “We hebben daarvoor gekeken naar het NOS Jeugdjournaal in Nederland, dat 22 minuten duurt. En dat blijkt iets te lang om de spanningsboog aan te houden.”

De doelgroep blijft ongewijzigd: negen- tot twaalfjarigen. Maar ondanks die jonge leeftijd is Ketnet van mening dat “elk onderwerp moet kunnen”. “We brengen de feiten zoals ze zijn, onverbloemd. Maar de impact hangt heel erg af van de manier waarop je iets vertelt. Daarom waken we heel hard over de woordkeuze. We letten erop dat bijvoorbeeld bij een aanslag nooit bloed te zien is, én we ronden steeds af met een boodschap waarin hoop schuilt. De politie is ermee bezig, of: De hulpdiensten waren snel ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. Of nog: Iedereen kwam bloemen neerleggen.”

Ondanks alle ambitie is de redactie van Karrewiet best bescheiden in omvang. Er werken twaalf mensen, de productie en de regisseur inbegrepen. Om de grote instroom aan nieuws te kunnen beheersen – en economisch te werken – worden ook de andere reporters van de VRT-nieuwsredactie mee ingeschakeld. “Elke journalist van VRT NWS heeft intussen een bol van Karrewiet in de wagen liggen om op z’n microfoon te zetten. Zij leveren ons quotes aan, die wij verder bewerken en inkleden.”

Ketnet zet voorts in op de Karrewiet-app en lanceert die ook voor tablet. De app krijgt twee keer per dag een update: een keer voor school begint, om 8 uur, en erna, om 15.30 uur. En hij stuurt pushberichten bij breaking news.

Het vernieuwde ‘Karrewiet’ start op 3 september om 17.55 uur