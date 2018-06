CLUBNIEUWS. Club Brugge verkoopt Limbombe aan Premier League-club en gebruikt geld meteen

Dan toch geen Bundesliga, maar wel Premier League voor Anthony Limbombe (23) volgend seizoen. Het Brugse goudhaantje trekt zo goed als zeker naar Huddersfield Town, de ploeg van Laurent Depoitre. Club zou minstens 12 miljoen euro vangen, al gaat het dat geld meteen gebruiken om twee andere transfers af te ronden.

CLUB BRUGGE

Anthony Limbombe bleef gisteren, net als enkele anderen, binnen op de eerste training. ’s Avonds volgde zelf nog een nieuwe scan van zijn lies, waar hij zich in volle ­titelstrijd aan blesseerde. Maar de kans dat Limbombe nog in actie komt tijdens de voorbereiding in Brugge, is ontzettend klein. De flankaanvaller, die vorig jaar definitief doorbrak en Club aan de ­titel hielp, is op weg naar Huddersfield Town in de Premier League, de ploeg van Laurent Depoitre. ­Limbombe leek lang op weg naar de Bundesliga, maar Huddersfield kon hem – en ook Club – nu overtuigen. Want de Engelsen boden Brugge aanvankelijk 8 miljoen, maar dat bod werd weggelachen. Huddersfield is nu bereid om ongeveer 12 miljoen euro neer te leggen voor Limbombe, een bedrag dat zelfs kan oplopen tot 15 miljoen mits de nodige bonussen of een percentage op een eventuele doorverkoop.

Bod op Senesi geweigerd

Dat het Limbombe menens is, werd recent duidelijk. Hij ging al de buurt rond Leeds verkennen op zoek naar een woonst, op zo'n halfuurtje van de thuisbasis van Huddersfield Town. Limbombe kiest dus ook een beetje voor degradatievoetbal in de beste competitie ter wereld, want Huddersfield kon zich vorig seizoen niet zonder moeite redden.

Dat het goudhaantje zou vertrekken, is geen verrassing. Na twee seizoenen Club en een titel als afscheidscadeau is hij klaar voor een stap hogerop. Zijn statistieken ogen – rekening houdend met zijn blessure in PO1 – met 6 goals en 7 assists mooi. In maart vierde hij nog zijn debuut als Rode Duivel, waardoor de interesse alleen maar toenam. Het enige voorbehoud dat er nog kan zijn, is zijn blessure. Als die van een aard is waar de kans op een terugval of een langere inactiviteit reëel is, kan er nog een kink in de kabel komen. Limbombe kampte begin 2017 al eens met ­pubalgie. De transfer kan binnen de twee weken rond zijn, maar daarvoor beweegt er nog wat op inkomend vlak. Zo zouden de transfers van zowel Clinton Mata (Charleroi) als Djordje Jovanovic (Partizan Belgrado) zo goed als rond zijn. Mata kost 3 miljoen, voor Jovanonic zou Club 800.000 euro en 20 procent bonussen betalen. De Argentijnse club San Lorenzo liet op zijn twitteraccount ook weten dat ze 3,9 miljoen euro weigerden van Club Brugge voor verdediger Marcos Senesi. Al kan dat ook een manier zijn om druk te zetten

Nieuwe en oude gezichten op eerste training

De kop is eraf: landskampioen Club Brugge trainde gisteren op het hoofdveld van het Jan Breydelstadion een eerste keer ter voorbereiding op het seizoen 2018-2019. Volledig was de groep allesbehalve, maar toch waren er al enkele nieuwe gezichten te zien. Zo trainden ­Siebe ­Schrijvers, Mats Rits en Karlo Letica al een eerste keer mee met hun nieuwe ploeg, al hield die laatste het wel rustig. Maar ook een ‘oud’ en vertrouwd gezicht dook op. Timmy Simons, recent op voetbalpensioen, toonde zich voor het eerst in trainersplunje. Simons is vanaf dit seizoen de nieuwe assistent van Ivan Leko en liet zich gisteren meteen opvallen door op het veld enkele spelers na een potje balbezit wat tips en richtlijnen mee te geven. “We beginnen volledig opnieuw en willen bevestigen, maar tegelijkertijd dit seizoen ook nog 15 à 20 procent verbeteren op alle vlakken om klaar te zijn voor de Champions League”, toonde Leko zich ambitieus. Vormer, Horvath en Groeneveld kregen een extra weekje vrijaf na interlandverplichtingen. Hubert, Vlietinck, Nakamba en Diaby trainden individueel. Ten slotte trainde ook Coopman mee, maar hij kreeg nog geen rugnummer. Verwacht wordt dat er voor hem binnen de twee weken een oplossing uit de bus komt.

Lestienne zoekt club in België

Toevalstreffer gisteren op Zaventem. Maxime Lestienne (26) kruiste ons pad net nadat hij geland was met zijn familie. De Waalse flankspeler voetbalde de jongste maanden bij het Spaanse Malaga. Hij was er goed voor 1 assist in 12 wedstrijden, maar Malaga degradeerde wel en Lestienne is einde contract. “Ik weet nog niets over mijn voetbaltoekomst”, wimpelde Lestienne ons af.

Navraag leert wel dat de Henegouwer liefst terug in België aan de slag gaat. Zijn entourage droomt van Anderlecht, waar ze een goeie band hebben met sportief directeur Luc Devroe, maar dat lijkt wishful thinking. Devroe lanceerde hem indertijd wel bij Club Brugge, maar voorlopig stopt het daar.

De transfervrije Lestienne staat open voor andere aanbiedingen. Ooit haalde Al Arabi hem voor 7 miljoen weg bij Club, maar na veel familiale tegenslagen en moeilijke periodes bij onder meer Rubin Kazan, is hij nu klaar voor een nieuw hoofdstuk.

KV OOSTENDE

Vandaag hervat KV Oostende de trainingen, maar nog zonder nieuwe keeper. Colin Coosemans (25) wil komen en KVO had zijn toptarget bijna beet. Maar bij KV Mechelen begrijpen ze niet dat de kustploeg ondanks een clubakkoord weer probeert af te dingen. “De prijs was in orde, zeiden ze vorige week, Oostende ging akkoord. Maar dan wilden ze Colin nog vier jaar geven in plaats van drie en nu vinden ze het plots te veel”, zegt Stefaan Vanroy, de sportieve baas van Malinwa.

Hugo Broos, TD van Oostende, reageert. “Een akkoord? Het is maar wat je daaronder verstaat. Er moet iets op papier staan”, zegt Broos. “Alle respect voor Mechelen, hun oorspronkelijke prijs (1,5 miljoen, nvdr.) is al enorm gezakt. Maar voor ons moet die nóg zakken. De tijd van Coucke is voorbij. Wij hebben budgettaire beperkingen. Colin is een topkeeper, ik wil hem nog altijd absoluut. Maar ik wil Messi ook. Dat gaat allemaal niet.”

Met de Kameroener Fabrice Ondoa heeft Broos een goedkoper alternatief. “Maar dat is ook nog niet rond.”

ANTWERP

Zondagavond sprongen de onderhandelingen nog af, maar gisteren trainde David Henen (22, ­foto) toch mee met Antwerp. De Belgische flankaanvaller is transfervrij sinds zijn contract afliep bij Everton. Hij kon verlengen bij The Toffees of verhuizen naar Rusland en Duitsland, maar hij wilde profcarrière liever in België herlanceren. Er waren concrete en minder concrete voorstellen van Genk, Standard, Zulte Waregem en Kortrijk, maar Antwerp-baas Luciano D’Onofrio is een fan van Henen en zijn discours en dat van Bölöni overtuigden hem.

In de volgende dagen worden de medische tests afgenomen. Een officieel akkoord is er nog niet, maar dat mag in principe geen probleem meer zijn.

ANDERLECHT

Lukasz Teodorczyk staat samen met een tiental andere aanvallers op de wenslijst van Bologna.

Vier voetbalfans slepen met behulp van het Luikse advocatenbureau BLS de voetbalbond en de Pro League voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Ze vragen de nietigverklaring van de licenties van Anderlecht en KV Oostende omdat Marc Coucke nog invloed zou hebben bij beide clubs. De fans ­beweren dat de Licentiecommissie zich baseerde op het erewoord van Coucke en zouden veel liever bewijzen zien.

Eerste uitspraak op 30 juni.

WAASLAND-BEVEREN

De 19-jarige middenvelder Denzel Jubitana tekende voor 3 jaar bij Waasland-Beveren. De Belg komt over van KV Mechelen, waar Yannick Ferrera al een boontje voor hem had. Op de Freet­hiel proberen ze ook het contract van Angban te verlengen.

EUPEN

Bij Eupen moeten middenvelder Odeni George, spits Damiene Mouchamps en verdediger Mathieu Peybernes vertrekken.

LOKEREN

Lokeren ontbindt het contract van Jean ­Alassane Mendy. De Noor kwam in januari transfervrij over van Kristjansund BK, maar speelde amper 22 minuten.

KV KORTRIJK

Op Van Loo, Rougeaux en Ajagun (sterfgeval) na, gaf de kern van KV Kortrijk present voor medische tests. Derde keeper Jarno De Smet was de enige nieuwkomer.

STANDARD

Michel Preud’homme wordt vandaag voorgesteld bij Standard. Gisteren werd al gestart met fysieke proeven. Agbo, Cimirot, Fai, Luyindama, Miya en Mpoku sluiten volgende week aan.