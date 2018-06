Lazio-baas scout Rode Duivel op WK

Dat België met Dedryck Boyata (foto) in het hart van zijn defensie speelt, gaat niet onopgemerkt voorbij. Aangezien de 27-jarige verdediger volgend jaar einde contract is bij Celtic, komt hij ook in het oog van andere clubs. Zo kwam Igli Tare, sportief directeur van Lazio, Boyata gisteren bekijken. Boyata heeft er een sterk seizoen bij Celtic opzitten. Na het seizoen zei hij nog open te staan voor een langer verblijf in Glasgow, maar gesprekken over een nieuw contract belandden in de koelkast.