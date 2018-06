Dit kan een probleem worden: drie Rode Duivels al op één kaart van schorsing

Twee gele kaarten staan op de wereldbeker synoniem met een schorsing. Pas na de kwartfinales worden eventuele gele kaarten herleid tot nul. En zie: na amper één wedstrijd flirten al drie Rode Duivels met schorsing.

Wat is er erger? Dat onze motor, Kevin De Bruyne, geen geel meer mag krijgen? Of dat de verdediging in nesten zit als Thomas Meunier en Jan Vertonghen weer gestraft worden? Beiden hoorden ze het in Moskou donderen toen de Zambiaanse WK-debutant Janny ­Sikazwe hen geel onder de neus duwde. “Ik snapte er niets van”, zei Meunier, een uur nadien nog verbouwereerd. “Ik heb mijn ogen de hele tijd op de bal en ik loop achteruit. Die speler van Panama bevond zich achter mij. Ik had hem niet eens gezien.”

“Ik vond dat de scheids veel te makkelijk floot. Is het de VAR, of de druk van hun eerste match, waardoor ze geen fouten wilden maken? Nu, ik ben geen speler die kaarten verzamelt, maar als ik geel pak, is het geel. We hebben de spelers om mij te vervangen.”

Eenzelfde geluid bij Jan Vertonghen. “Dacht jij dat het geel was? Ik vond het totaal niet. Maar naar het schijnt heb ik die kaart te danken aan de VAR (Dat kan niet, de VAR mag niet tussenkomen voor gele kaarten, nvdr.). Wij hebben ondertussen al veel wedstrijden gezien en vertraagd ziet alles er ongelooflijk gewelddadig uit. Maar ik speel eerst de bal, kom dan tegen zijn voet en dan loopt hij in mijn been dat er al stond. Maar ik heb al vaker in dit soort situaties gezeten. Ik probeer die matchen zo normaal mogelijk te spelen.”