Alcoholvrij bier is hip: “De schaamte om een ‘Tourtelleke’ te bestellen is weg”

Het heeft jaren geduurd, maar de Belg lijkt zich definitief gewonnen te geven voor alcoholvrije pintjes. Hun marktaandeel is geklommen tot vijf procent, meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd. Zelfs speciaalbieren als Brugse Zot komen nu als “0,0”-versie op de markt. “Vroeger moest er wel iets met je schelen als je een N-A bestelde, nu is het superpopulair”, zegt brouwer Xavier Vanneste.