Ooit zo verslaafd dat zijn moeder zelfs hun huis moest verkopen, nu op het WK met Polen

Als de kwartfinales het absolute minimum zijn voor België moeten de Rode Duivels in de 1/8ste finales voorbij de nummer 1 of 2 uit groep H, vandaag aan de slag. Polen, kwartfinalist op vorig EK, kan vandaag tegen ‘outsider’ Senegal alvast onderstrepen waarom het topfavoriet is. En flankaanvaller Kamil Grosick kan bewijzen dat hij de laatste tijd geen idioot meer is.

De sterkte van het team van coach Adam Nawalka schuilt vooral voorin: 28 goals in de tien WK-kwalificatiematchen, dat is niet niks. Met als absolute ster van de ploeg spits Robert Lewandowski, dit seizoen met Bayern alweer 41 goals op 48 matchen (wel maar 5 assists) en intussen met Polen ook al 55 goals in 95 A-caps. De Poolse scoremachine prijkt dan ook op nummer 13 op de lijst van de waardevolste WK-spelers. Dié kan ons dus eigenlijk niet meer verrassen. Wíj kijken dan meer uit naar flankaanvaller Kamil Grosicki (30), pijlsnelle dribbelkont en ooit één van de grootste talenten in Polen genoemd. Maar nog steeds voetballend bij Hull City, grijze middenmoter in de Engelse tweede klasse, dat hem in januari vorig jaar weghaalde bij het Franse Rennes. Ondanks veel blessureleed – een gebrek aan matchritme kan straks opspelen – is zijn marktwaarde er dit seizoen weer gestegen tot 9 miljoen euro. Grosicki, vorige week 30 geworden, hoopt op dit WK niet alleen op een toptransfer, hij wil eindelijk eens helemaal zijn verleden van gokverslaafde afspelen.

Want liggen die demonen na 33 dagen in het afkickcentrum van Stare Juchy, een dorp in het noordoosten van Polen al tien jaar achter de rug, dat verhaal blijft hem achtervolgen. Al heeft Grosicki zich daarvoor nooit weggestopt, praatte hij in de Poolse krant Dziennik al open over het “gevangenisregime” van Stare Juihy. Elke dag opstaan om 6 uur, kuisen, één telefoontje en één keer televisie (en dan nog de journaals) per week… “Ik zag geen uitkomst meer. Wilde niet meer voetballen. Wilde zelfs niet meer leven.”

Idioot

Het was zijn toenmalige club Legia Warschau die hem had laten opnemen toen bleek dat het jonge talent constant schulden maakte bij ploegmaats om te kunnen gokken. Waardoor hij naar eigen zeggen zelfs tijdens de wedstrijden meer dacht aan cash geld dan aan een goeie voorzet. Ook privé zorgde hij voor een puinhoop, zijn moeder had zelfs al hun huis moeten verkopen om zijn schulden terug te betalen. De opname werd evenwel een keerpunt. “Zonder die therapie was mijn carrière allang ten einde. Misschien wel mijn leven ook.”

“Maar het echte gevecht begint pas hierbuiten”, gaf Jerzy Krzewicki, directeur van het afkickcentrumcentrum, bij zijn vertrek nog mee. Want het was dan payback time voor Grosicki. En dat lukte maar met horten en stoten. Binnen het jaar kreeg zijn moeder wel een nieuw en groter huis en werd hij international. Maar TurboGrosik bleef “een speler met een ingewikkelde psyche” zoals de voorzitter van zijn thuisclub Jagiellonia het verwoordde. Zijn ploegmaat Frankowski noemde hem dan weer “een idioot als hij niet slaagt”.

Er volgden nog wel brokken: een rechtszaak in Turkije (hij voetbalde toen voor ­Sivasspor) voor een ritje aan 170 kilometer per uur met zijn Porsche en een schandaal over een drinkgelag met de Poolse nationale ploeg. Maar met de hulp van zijn psycholoog Pawel Frelik kreeg Grosicki toch zijn carrière op de rails. “Sommige spelers hebben heel veel in hun tank, maar je moet de sleutel vinden om de wagen in de juiste richting te sturen”, aldus Frelik. Die vond met mental training blijkbaar. Dat bleek bijvoorbeeld eind 2016 met een wereldgoal tegen Roemenië, kort daarna volgde zijn transfer naar de Premier League, Hull City. Eindelijk het niveau waar hij thuishoort, klonk het. En jawel, drie maanden later al werd Penny, nog een bijnaam, de beste wintertransfer genoemd van de Premier League. Toch degradeerde Hull City en dit seizoen werd hij in de Championship vooral afgeremd door blessures. Maar de woelwater lijkt nu toch getemd en vanaf vandaag kan hij op het podium van het WK helemaal een streep trekken onder zijn woelig verleden. Hoewel. “Wie zegt dat Kamil nu helemaal genezen is, dwaalt”, aldus nog Frelik. “Iemand die ooit zó verslaafd was, blijft altijd een risicogeval.”