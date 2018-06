Twee Piqueur-villa’s openbaar verkocht: “Bezichtiging liep niet van leien dakje”

Gent / Sint-Martens-Latem - Na de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur, was het maandag de beurt aan zoon Ruben en dochter Rebecca om hun villa’s in Sint-Martens-Latem te verkopen. Het lot in de Dorpsstraat in Deurle bracht het meest op: 965.000 euro.

Wie er altijd al van droomde om in een echte Piqueur-villa te wonen, moest gisteren in de Gentse Notarisstraat zijn. In het Notarishuis gingen de woningen van Ruben en Rebecca Piqueur, respectievelijk zoon en dochter van Jeroen, onder de hamer. Het pand in Dorpsstraat in Deurle en dat in de Palepelstraat werden apart verkocht.

Nog voor het bieden startte, excuseerde de notaris zich omdat hij niet op alle vragen van het twintigtal aanwezigen kon antwoorden. “Het is geen gemakkelijk dossier en de bezichtiging is niet van een leien dakje gelopen. U koopt de huizen dus in de staat waarin ze zijn”, zei de notaris.

Zwembad en schuur

Voor het huis in de Dorpsstraat in Deurle was zoals verwacht het meest interesse. Het heeft een openluchtzwembad en een schuur, maar gezien de ligging vooral ook culturele en historische waarde. Het openingsbod bedroeg 500.000 euro. Na omwegen via 700.000 en 800.000 klopte de notaris af op 965.000 euro.

De luxueuze villa in de Palepelstraat, ook met zwembad, was iets minder gegeerd. Van 200.000 euro ging het via 300.000 moeizaam naar 560.000 euro. Omdat de opdrachtgevers daar niet tevreden mee waren, moest er meer worden geboden om een nieuwe zitdag te vermijden. 600.000 was uiteindelijk het hoogste bod.

Niemand van de familie Piqueur was aanwezig bij de verkoop.