Griezmann verlengt contract bij Atlético Madrid, dat meteen nieuwe transfer aankondigt

De Fransman Antoine Griezmann (27) heeft zijn contract bij Atlético Madrid verlengd tot 2023. De overeenkomst van zijn landgenoot Lucas Hernandéz (22), sinds 2007 bij Atlético, werd dan weer opengebroken tot 2024. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Griezmann en Hernandéz treden momenteel met de Franse nationale ploeg aan op het WK in Rusland, de contracten werden ondertekend in het basiskamp van Les Bleus nabij Moskou.

Griezmann werd het hof gemaakt door FC Barcelona, maar blijft dus in de Spaanse hoofdstad voetballen. Vorige week donderdag had hij dat al duidelijk gemaakt in een documentaire getiteld ‘De beslissing’ op de Spaanse betaalzender Movistar. “Ik heb beslist te blijven”, vertelde Griezmann. “Atlético doet er alles aan om topspelers aan te trekken zodat we in eigen huis de Champions League kunnen winnen.” De finale van de Champions League wordt volgend seizoen in het stadion van Atlético gespeeld.

Griezmann voetbalt sinds de zomer van 2014 voor Atlético Madrid. Hij scoorde in vier seizoenen 79 competitiegoals voor Los Colchoneros, waarmee hij vorige maand de Europa League won. In de finale tegen Marseille (3-0) was de spits met twee goals beslissend. In 2016 verloor Griezmann met zijn club de Champions Leaguefinale tegen stadsgenoot Real na strafschoppen.

Ook Thomas Lemar (22) zette nabij Moskou zijn handtekening onder een contract bij Los Colchoneros, in afwachting van zijn definitieve transfer. Eerder bereikte Atlético al een principeakkoord met Monaco.