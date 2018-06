In de Amerikaanse staat Florida is maandag de 20-jarige Amerikaanse rapper XXXTentacion doodgeschoten. Dat meldt de plaatselijke politie.

XXXTentacion, echte naam Jahseh Dwayne Onfroy, kwam volgens ooggetuigen net buiten uit een motorzaak toen twee mannen op hem afkwamen en een van hen hem neerschoot.

De daders gingen ervandoor. Ze worden nog gezocht.

Het motief voor het incident is onbekend. Speurders denken dat het om een overval zou kunnen gaan.

De rapper genoot een zekere bekendheid in de Verenigde Staten. Niet alleen voor zijn muziek, maar ook voor zijn woelige privéleven, met een reeks aanvaringen met de arm der wet, onder meer voor huiselijk geweld tegen zijn zwangere vriendin. Spotify was vorige maand daarom van plan zijn muziek - die er honderden miljoenen keer gestreamd werd - te bannen, maar zag daarop terug na kritiek van gebruikers.

Verschillende artiesten betuigden al hun medeleven op sociale media, al vindt niet iedereen de lof gepast:

rest in peace ?????? I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 juni 2018

I’m at a loss for words... speechless #RIPXXXTentacion Loved collaborating with you. You were a true artist, one of the most fucking talented of our time ?????? — Travis Barker (@travisbarker) 18 juni 2018

Wasn't he the guy who was being prosecuted for beating a pregnant gf, beating a gay man in prison, and tampering with witnesses? Surely human life is important in general but let's not put him on any pedastals. — r a c h e l (@fustercluckk) 18 juni 2018