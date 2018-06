Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Echt tevreden mogen de Duivels toch niet zijn”

De kop is eraf voor de Rode Duivels. Met een 3-0-zege tegen Panama is onze nationale voetbalploeg prima begonnen aan zijn WK in Rusland. “Een goed resultaat, maar de eerste helft was het echt slecht”, analyseert Chef Voetbal Ludo Vandewalle. “Echt tevreden mogen de Rode Duivels toch niet zijn.”

Verder blikt onze Chef Voetbal al vooruit naar de wedstrijden in Groep H vandaag, onze potentiële tegenstanders in de achtste finales en laat hij zijn licht schijnen over het al dan niet bewust gele kaarten pakken van De Bruyne, Meunier en Vertonghen tegen Tunesië. Zij liepen immers maandag tegen een gele kaart aan tegen Panama en riskeren bij een tweede gele kaart tegen Engeland de achtste finale te missen door schorsing.



PROGRAMMA RODE DUIVELS

16u30: Gesloten training

17u30: Persconferentie Roberto Martinez en één speler

WEDSTRIJDEN VANDAAG

14u00: Colombia - Japan

17u00: Polen - Senegal

20u00: Rusland - Egypte

