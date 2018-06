Hoe haalbaar is het ‘Australische model’ van Theo Francken?

N-VA wil het Austra­lische immigratie­model bij ons in Europa toepassen, een voorstel dat op heel wat tegenkanting kan rekenen. Hoe haalbaar is het systeem down under?

Hoe werkt het ­Australische systeem?

Met Operation Sovereign Borders voert Australië een zero tolerance-beleid. De kustwacht past er pushbacks toe, waarbij bootjes met migranten worden tegengehouden voor de kust, en de inzittenden worden teruggebracht naar waar ze vandaan kwamen. In Europa zijn die pushbacks erg ­omstreden.

Als de migranten tóch Australië bereiken, dan stuurt de overheid hen naar detentiekampen, waarvan het kamp op het eiland Nauru het bekendst is. Ze komen ook op een zwarte lijst terecht en verliezen de kans om op een legale manier naar Australië te kunnen migreren, zélfs als de asielaanvraag legitiem wordt ­geacht.

Is het succesvol?

De aanpak zorgde ervoor dat Australië de toestroom beter kon controleren, maar tegelijkertijd krijgt het land heel wat internationale kritiek voor de povere levensomstandigheden in detentiekampen.

Kunnen wij dit systeem toepassen?

“Er duiken wettelijke problemen op als je het Australische systeem bij ons wil toepassen”, zegt advocate Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. “Zo laat de Conventie van Genève toe dat je jouw land mag ontvluchten, om zo in een ander land asiel aan te vragen. Je moet asielzoekers dus toegang verlenen tot het grondgebied. Dat principe wordt weliswaar beperkt in de Europese Unie door de Dublinregel. Maar dan nog zijn pushbacks niet toegelaten.”

Dan is er ook nog een ­Europese opvangrichtlijn, die minimumstandaarden voorschrijft voor de levenskwaliteit voor mensen die asiel aanvragen, aldus Verstrepen. Volgens de advocate zouden de detentiekampen in het Australisch model die toets niet doorstaan.

“In Australië is er geen ­Europees Hof, of een Hof voor de Rechten van de Mens, dus daarom is het makkelijker voor hen om dit model vol te houden.”