Waarom Lukaku volgens de statistieken de beste Rode Duivel was

Het halve land was hem alweer aan het kapittelen, Romelu Lukaku. De spits van de Rode Duivels werd maandag tegen Panama voor rust maar weinig in het spel betrokken, maar kroonde zich wel tot man van de match.

Het statistiekenbureau InStat geeft elke match een score – de InStat Index – aan de spelers op basis van hun statistieken en hun impact op het spel. Wel, maandagavond in de wedstrijd tegen Panama was Romelu Lukaku degene die het beste scoorde op die index. Eden Hazard was een verdienstelijke tweede.

LEES OOK: Dit zijn onze punten na België-Panama: één Rode Duivel viel uit de toon in eerste WK-wedstrijd

Efficiëntie

Hij gaf maar 17 passes, het minst van alle veldspelers en kreeg slechts 27 keer de bal. Alleen doelman Thibaut Courtois en Yannick Carrasco kregen minder ballen. En met een geslaagd passingspercentage van 71% deed alleen Dries Mertens slechter. En toch slaagt Romelu Lukaku erin om het hoogst te scoren van iedereen op de InStat Index. Hoe hij dat doet? Door zijn fantastische efficiëntie. De InStat Index houdt met een paar parameters rekening. De geslaagde acties, de overtredingen die hij begaat of ondergaat en de geslaagde schoten op doel. En het is in dat laatste dat Lukaku zich outstanding toont. Hij schoot van heel de wedstrijd slechts twee keer op doel. En hoe vaak scoorde hij? Jawel, twee keer. Dan kan je zeggen dat je een wereldspits ben.

LEES OOK: Herbeleef hier nu het eigenzinnige LIVE commentaar van Nico Dijkshoorn op België-Panama

De cijfers van InStat bewijzen dat beslissend zijn, belangrijker is dan goed voetballen. Lukaku werd amper in het spel betrokken, maar was met zijn twee goals wel dé bepalende speler van de Rode Duivels. Op de vraag of hij liefst veel aan de bal is, goed speelt en niet scoort ofwel amper in beeld is en toch scoort, reageerde hij laconiek. “Ik kan op beide manieren spelen. De laatste jaren met de Rode Duivels treffen we vaak ploegen die achteruit leunen. Dan moet ik er voor zorgen dat ik de juiste looplijnen hanteer in de zestien.”

Met zijn honderd procent goals per schot is Lukaku sowieso de meest efficiënte speler van het huidige WK. In de topschuttersstand deelt hij de tweede plaats met zijn eeuwige concurrent uit Engeland, Harry Kane, en Dennis Cheryshev en Diego Costa. Alleen Cristiano Ronaldo scoorde een keertje meer. “Of ik topschutter wil worden? Ik denk niet aan mezelf. Alleen aan presteren met de ploeg.”

Romelu Lukaku

Gespeelde minuten: 96

Acties (geslaagd): 38 (24)

Schoten (gekadreerd): 2 (2)

Passes (geslaagd): 17 (12)

Duels (gewonn-en): 14 (6)