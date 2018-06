Duitsers pompen opnieuw miljoenen in Makro België

Voor de derde keer in vier jaar lanceert Makro een nieuwe strategie. De Duitse eigenaar Metro pompt daar opnieuw tientallen miljoenen euro’s in. “In 2019 willen onze aandeelhouders resultaten zien”, zegt CEO Vincent Nolf. Dat meldt De Tijd.

“Makro is een patiënt op de intensive care.” CEO Vincent Nolf windt er geen doekjes om. Het is vijf voor twaalf voor de zes Belgische Makro-supermarkten. Die zagen hun omzet tussen 2015 en 2017 met 9 procent dalen naar 482 miljoen euro. De operationele kasstroom (ebitda) daalde in die periode van een positieve 3,6 miljoen naar 25 miljoen in het rood. Door het oplopende verlies moest het Duitse moederbedrijf Metro sinds 2016 al 205 miljoen euro in het bedrijf pompen. Bovendien schrapte de Belgische directie bij de twee herstructureringen 870 jobs sinds 2014.

De bijbehorende nieuwe strategie en winkelvernieuwingen volstaan niet, want het verlies neemt toe en het aantal klanten daalt. Dus gooit de Belgische directie het roer nog eens om. Ontslagen vallen er deze keer niet. Er komt wel een nieuw commercieel plan en het Duitse moederbedrijf zal opnieuw een kapitaalverhoging van enkele tientallen miljoenen euro’s doorvoeren. Maar het geduld lijkt stilaan op te raken, want de Duitsers stellen een ultimatum. “In 2019 willen onze aandeelhouders resultaten zien”, zegt CEO Nolf.