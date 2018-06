Slachtoffers Pinkpop-drama “zaten in een kringetje op de weg”

De slachtoffers van het Pinkpop-drama zaten gewoon in een kringetje op de weg toen ze werden aangereden, zo melden getuigen in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. “Ik reed stapvoets, want ik heb geleerd overal rekening mee te houden. Niets zo onvoorspelbaar als feestende mensen.”

Het incident gebeurde maandagochtend rond 4 uur op de Mensheggerweg in het Nederlandse Landgraaf, in de buurt van Camping B van Pinkpop, het muziekfestival dat afgelopen weekend plaatsvond. Er viel één dode, drie anderen raakten zwaargewond.

“Ze zaten daar gewoon in het donker”, zegt Jacqueline Schmeitz. Zij was onderweg naar huis nadat ze als dj Djacky had gedraaid op een feestje op de Camping B van Pinkpop. “Ongeveer tien mannen en één meisje. Ze zaten in een kringetje, van de middenstreep tot de berm. Ze droegen donkere kleding, geen verlichting. Echt gevaarlijk. Ik snapte het niet: het was maar tien meter van de camping. Waarom zaten ze daar niet?”

“Leek alsof ze spelletje speelden”

Hetzelfde verhaal weerklinkt bij taxichauffeur Haroen Jalili. “In drie kwartier tijd ben ik wel acht keer langs ze gereden”, zegt hij. “Ze riepen en zwaaiden naar me. Ze hadden de grootste lol, het leek wel of ze een spelletje speelden. Het was echt donker, maar waarschijnlijk dachten ze: dit is Pinkpop, alles kan en er komen toch geen auto’s. Ik reed er steeds voorzichtig langs. Je weet dat mensen dronken zijn met Pinkpop.”

Jalili zag de witte bestelwagen voorbij vliegen. “Toen ik er was, lagen er vier mensen op de weg. Ik dacht dat ze dronken waren of een ander spelletje speelden. Maar twee mensen stonden compleet in shock te gillen. De hulpdiensten waren er gelukkig heel snel.”