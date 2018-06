Rode Duivels evenaarden legendarisch WK-record van 1970

Mexico, 1970. België neemt deel aan het WK na zich te kwalificeren als groepswinnaar in een groep met Joegoslavië, Spanje en Finland. De eerste wedstrijd van de toenmalige Duivels in de groepsfase van de eindronde werd gespeeld tegen El Salvador, die de Belgen wonnen met… 3-0.

De 3-0-overwinning tegen Panama van maandagavond was de grootste WK-overwinning van de Rode Duivels ooit, op gelijke hoogte met de wedstrijd tegen El Salvador in Mexico 1970. Toen wonnen de Belgen met dezelfde score van het kleine El Salvador, dat net als Panama gelegen is in Centraal-Amerika. Doelpuntenmakers van dienst waren Wilfried Van Moer (2x) en Raoul Lambert.

België telt wel meer inwoners dan beide Centraal-Amerikaanse landen. Ter vergelijking: terwijl er in België 11,5 miljoen mensen wonen, zijn dat er in El Salvador maar 6,2 miljoen. Panama is echter nóg kleiner met 3,8 miljoen inwoners. Dat zijn er maar 50 per vierkante kilometer.

Het record van de wedstrijd tegen El Salvador had echter gebroken kunnen worden: de Duivels speelden tegen Panama een onovertuigende eerste helft en zowat iedereen had een grotere score voorspeld. Een gemiste kans, maar een verbetering van het record zit er alsnog in. Misschien wel zaterdag tegen Tunesië?