Het gezicht van het immigratiebeleid van Trump: huilende kinderen en baby’s die verse luiers krijgen in metalen kooien

Donald Trump krijgt in binnen- en buitenland heel wat kritiek te slikken voor zijn ‘zero tolerance’-beleid op het vlak van migratie. Alle volwassen die het land illegaal willen binnenkomen, worden gearresteerd, ook wanneer ze asiel aanvragen. Dat betekent ook dat kinderen van immigranten gescheiden worden van hun ouders aan de grens en in gesloten centra belandden. Beelden van die centra tonen de barre omstandigheden waarin de kinderen leven en een Amerikaanse non-profitorganisatie kreeg geluidsfragmenten in handen die door merg en been gaan.

De kinderen - sommigen onder hen zijn amper een jaar oud - slapen op een betonnen vloer en hebben alleen een foliedeken om hen warm te houden in het gesloten centrum van McAllen, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Een audiofragment, dat werd gepubliceerd door de Amerikaanse organisatie ProPublica, laat huilende kinderen horen die schreeuwen om hun ouders en familieleden, terwijl agenten van de grenspolitie grapjes maken. “We hebben een orkest”, aldus de diepe stem van een agent. “Nu hebben we alleen nog maar een dirigent nodig.”

Bekijk en beluister hier het fragment

In Ursula, zoals het gesloten centrum genoemd wordt, werden sinds mei minstens 500 kinderen opgesloten. Een Amerikaanse activiste mocht het centrum bezoeken en sprak met een zestienjarig meisje dat al enkele dagen voor peuters zorgt. “Ze leerde andere kinderen hoe ze luiers moeten verversen”, vertelt Michelle Brane, voorzitster van een organisatie die strijdt voor de rechten van migranten. “Ik zag ook een vierjarig meisje dat uiteindelijk werd herenigd met haar tante. Het kind was echter zo getraumatiseerd dat het niet meer wilde praten.”

“Onuitwisbare vlek”

Nadat eerder deze week de Verenigde Naties het “gewetenloos” beleid van Trump hekeldeen zelfs First Lady Melania Trump haar ongenoegen uitte over de beslissingen van haar echtgenoot, verklaarde de internationale organisatie Amnesty Internationaal dat “kinderen scheiden van hun ouders niet minder dan een marteling” is. De organisatie verklaarde dat het zero tolerance-beleid een “onuitwisbare vlek” zal achterlaten op de reputatie van de Verenigde Staten. Amnesty eist dan ook dat de regering Trump het “onnodig, verwoestend en illegale beleid” onmiddellijk stopzet.

Ook in eigen land rommelt het: de Democratische partij is fel gekant tegen het beleid van de president maar ook verschillende republikeinen hebben de praktijken veroordeeld. Trump verwees daarop naar het “desastreuze” Europese migratiebeleid en waarschuwt dat zijn maatregelen noodzakelijk zijn om de grenzen van de VS te beschermen.