Bart Lagae volgt onze WK-tegenstanders: chat nu met hem!

Engeland klopte Tunesië maandagavond met een laat doelpunt: 2-1. Vooral in de eerste helft maakte Albion indruk met snel spel en een resem kansen. En Harry Kane -twee goals- toonde meteen waarom hij precies zo gevaarlijk is. Onze reporter Bart Lagae volgt voor ons onze WK-tegenstanders en was aanwezig op de wedstrijd. U kan hieronder met hem chatten.