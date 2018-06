‘FC De Kampioenen’, maar dan met echte WK-sterren: het verhaal van dé Belgische voetbalfilm die vergeten werd door de oorlog

Jan Vertonghen speelde zichzelf in de laatste film van ‘FC De Kampioenen’. Paul Van Himst dook ooit op naast Sylvester Stallone. Maar dé Belgische voetbalfilm is een lang vergeten klucht met de antieke titel ‘Wit is troef’. De hoofdrol is voor Raymond Braine – de beste WK-Belg uit de jaren 30. Het scenario is van John Langenus – de enige Belgische ref die ooit een WK-finale leidde. En zien we daar in een figurantenrol niet de beste Belgische bondscoach aller tijden – zowaar, de piepjonge Guy Thys! Alleen jammer van die oorlog.

“Och god, die film. Nu ge ’t zegt: ik heb die ook gezien. In de oorlog, of kort daarna. Samen met ons vader. Wit is troef, just?” In zijn woonkamer, met uitzicht op de bossen van het ...