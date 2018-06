Aad de Mos analyseert de Rode Duivels vanop terrasje en suggereert oplossing voor het middenveld

Aad de Mos vertoeft momenteel op vakantie in het zonnige zuiden maar de Nederlandse ex-coach blijft een voetbaldier en heeft dus ook daar naar de wedstrijd van de Rode Duivels gekeken. Achteraf zette hij vanop een zonnig terrasje zijn WK-analyse op Instagram en geeft hij een tip voor Martinez over de opstelling. Wij vragen ons echter ook af: zou hij die mountainbike van in het filmpje ook aan het herstellen geweest zijn...?

“Het was een schitterende overwinning van de Belgen”, aldus De Mos. “Het was geen geweldig spel maar wel enkele knappe, individuele acties. Proficiat.”

“Eén ding is echter opnieuw gebleken: die 3-4-3 is ongeschikt voor dit team. Dit team moet altijd met drie middenvelders spelen: Witsel, De Bruyne en Dembélé. Dat was fantastisch, zoals je zag in dat halfuur, en dat gaat hen nog succes tegen de grote landen.”

Wk analyse van @belgianreddevils Een bericht gedeeld door Aad De Mos (@aad300) op 18 Jun 2018 om 11:31 (PDT)

