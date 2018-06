Man die echtgenote doodstak in bijzijn van dochtertje (5) ziet straf van 17 jaar bevestigd: “Geen moord”, aldus hof van beroep

Gent - Abdel Z., een Marokkaanse man uit Drongen, is door het Gentse hof van beroep, veroordeeld tot zeventien jaar cel. Z. bracht zijn 30-jarige echtgenote om het leven voor de ogen van hun vijfjarig dochtertje.

De feiten speelden zich op 13 juni 2015 af in de Baarledorpstraat in Drongen. Het slachtoffer Cathérine A. (30) woonde er samen met haar Marokkaanse partner Abdel Z. en hun toen vijf jaar oude dochter. De vrouw werd met meerdere messteken om het leven gebracht in het bijzijn van het minderjarige meisje. Nadien probeerde de man zelf uit het leven te stappen.

In eerste aanleg kreeg Z. zeventien jaar cel voor doodslag, maar in beroep vorderde het openbaar ministerie 24 jaar voor moord. Het hof zag geen aanwijzingen dat er sprake was van voorbedachtheid en bevestigde het vonnis.