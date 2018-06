Blatter zal WK bijwonen ondanks FIFA-verbod, op uitnodiging van Poetin

De voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter staat op het punt om het voetbalverbod dat de FIFA hem in 2016 oplegde te negeren en de uitnodiging van Vladimir Poetin om het WK als diens gast bij te wonen te aanvaarden. Ook zal hij de Russische president ontmoeten. Dat zei zijn woordvoerder Thomas Renggli op dinsdag.

Blatter wordt in Zwitserland onderzocht voor mogelijke corruptie tijdens zijn 17-jaar lange periode aan het hoofd van de wereldvoetbalbond FIFA. In februari 2016 werd hij voor 8 jaar verbannen van alle voetbalgerelateerde activiteiten voor een betaling van 1,8 miljoen euro aan Michel Platini. Ondertussen is zijn verbanning al teruggebracht naar 6 jaar. Hij werd vervangen door de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Blatter zelf beweerde meermaals onschuldig te zijn.

Ondanks zijn verbanning heeft Blatter meermaals gezegd dat hij positief zou reageren op een uitnodiging van Putin om het WK in Rusland bij te wonen. De Zwitser vliegt dinsdag naar Moskou voor de wedstrijd Portugal-Marokko de dag erna in groep B. De FIFA weigert te reageren op het uitje van Blatter.

Naast de wedstrijd van woensdag zou de voormalige FIFA-voorzitter nog de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica in groep E bijwonen, voordat hij terugkeert naar Zwitserland.

De 82-jaar oude voetballiefhebber zal na zijn aankomst in Moskou een ontmoeting hebben met de Russische president Poetin. Hij zei aan de New York Times: “Ik ben zijn gast. We zullen elkaar ergens ontmoeten, maar ik weet nog niet waar. Ze weigeren de exacte locatie vrij te geven.”

“Het zal een sportieve en diplomatische missie zijn voor mij”, voegde hij toe.

In 2015 zei Poetin dat Blatter de Nobelprijs voor de vrede verdiende. “Blatter is een zeer gerespecteerd persoon en heeft zoveel gedaan voor de voetbalwereld, voor de groei ervan. Wij mogen dat niet zomaar in één keer wegvegen. We zouden Blatter de Nobelprijs voor de vrede moeten geven”, zei de Russische president toen.

Het valt nog af te wachten hoe de FIFA zal reageren op deze uitdaging van Blatter.