Nu ook tweede chauffeur van Salah Abdeslam vrijgelaten

Ali Oulkadi, een van de chauffeurs die terrorist Salah Abdeslam vervoerde na de aanslagen in Parijs, is door het Franse gerecht vrijgelaten. Dat nieuws wordt bevestigd door zijn advocaat, meester Didier De Quévy, maar die geeft geen verdere commentaar.

Salah Abdeslam belde na de aanslagen in Parijs - in de nacht van 13 op 14 november - naar Hamza Attou en Mohamed Amri met de vraag om hem in Parijs te komen halen. De twee vervoerden Abdeslam naar Brussel. Onderweg werden ze tot driemaal toe gecontroleerd door de Franse politie maar niet tegengehouden.

Eenmaal in Brussel verliet Mohammed Amri de wagen, terwijl waarna Hamza Attou naar Ali Oulkadi, belde en die vroeg naar het metrostation Bockstael in Laken te komen. Oulkadi haalde beide mannen, Attou en Abdeslam, daar op en ging met hen naar een café. Daar bekende Salah Abdeslam dat hij betrokken was bij de aanslagen in Parijs en dat zijn broer Brahim zichzelf daarbij had opgeblazen. Na dat gesprek bracht Oulkadi Salah Abdeslam naar zijn eerste schuilplaats in Schaarbeek, waar de bommengordels voor de aanslagen waren gemaakt.

Hamza Attou werd een maand geleden al onder voorwaarden vrijgelaten, nu volgt dus ook Oulkadi.