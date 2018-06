De spreidstand van de sales engineer

Verkoop en techniek in één job. Voor menig ingenieur lijkt dat op het eerste gezicht een lastige spreidstand. Hoe dan ook: de job van sales engineer zit in de lift. Kandidaten blijken moeilijk te vinden, maar wat moet je ervoor kunnen? “Wij zoeken zeker geen harde verkopers.”

“Technische bagage gecombineerd met commerciële feeling”, zo omschrijft Sharon Zwiers in een notendop de vereisten van een sales engineer. Doorgaans is een sales engineer een ingenieur van opleiding, en krijgen burgerlijke en industriële profielen hier vaak de voorkeur. “Maar hij of zij kan gerust ook een bacheloropleiding hebben in elektromechanica. Of soms zelfs een A2, als er voldoende ervaring is opgebouwd”, stelt Zwiers, die bij LMH Engineering als consultant sales engineers rekruteert.

Tweedeling onder ingenieurs

Ook al vertrekt de sales engineer dus vanuit een technische opleiding, hij moet kunnen aantonen dat hij met klanten kan omgaan. “Het hangt af van de functie, maar vaak verwachten bedrijven van een sales engineer wel ervaring in het commerciële aspect van de job”, stelt Zwiers vast. “Al kan die ervaring breed zijn. Soms gaat het om enkele jaren ervaring, maar soms blijkt dat al door een studentenjob. Ook de persoonlijkheid is belangrijk. Zo moet je communicatief en sales gedreven zijn.”

Volgens Zwiers is er onder ingenieurs een duidelijke tweedeling. “Je hebt enerzijds de technicus die graag ergens aan sleutelt. Maar anderzijds is er de ingenieur die bewust kiest voor een meer commerciële invulling”, aldus de consultant. “Veel ingenieurs beslissen dat ook al tijdens hun studie. Bijvoorbeeld door te kiezen voor economische keuzevakken of voor een postgraduaat.”

Knelpuntberoep

In elk geval is de sales engineer een schaars profiel. Vaak heeft hij ook een andere benaming zoals ‘technisch adviseur klantenondersteuning’ of ‘technisch commercieel adviseur’. En willen die laatste twee nu net twee beroepen zijn die opduiken in de recente lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. “Sales engineers zijn moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel”, stelt Zwiers. “Al is de invulling heel verschillend. Sommigen nemen nagenoeg het hele verkoopproces voor hun rekening. Terwijl anderen meer ingeschakeld worden voor pre sales, inside sales of dienst na verkoop.”

Ook Talitha Lossy van selectie- en HR-adviesbureau Andress Consulting beaamt dat sales engineers moeilijk te vinden zijn. En best gegeerd. Zelf heeft ze als HR-consultant drie vacatures voor dergelijke profielen openstaan. Eentje ervan is bij Somati Systems, gespecialiseerd in geïntegreerde (brand)veiligheidsoplossingen. Daar zoeken ze een sales engineer om hun verkoopteam te versterken. De gezochte persoon zal er onder meer instaan voor bestaande en nieuwe klanten en projecten.

