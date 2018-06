Federale politie waarschuwt jongeren: “Stel je bankrekening niet ter beschikking van anderen, ook niet als ze je geld beloven”

Uit onderzoek naar phishing-mails is gebleken dat jongeren vaak gecontacteerd worden door ronselaars om hun bankrekening ter beschikking te stellen. “Jongeren gaan er vaak op in, maar krijgen het beloofde geld niet”, meldt de federale politie. “Belangrijker is dat ze ook een bestraffing riskeren en problemen kunnen krijgen met hun bank.”

Eind 2017 werd een onderzoek gestart naar een bende die zich inlaat met phishing. De bende stuurt naar nietsvermoedende slachtoffers een mail waarbij ze zich uitgeven voor een bank en waarbij aan de klant gevraagd wordt om via een link hun bankrekeningnummer en hun geheime codes door te geven onder het mom van de nieuwe privacywetgeving, een beter bescherming tegen fraude, een vernieuwde bankkaart die slechts tijdelijk gratis beschikbaar is...

Eens de oplichters die gegevens ter beschikking hebben, wordt er geld van de rekening van het slachtoffer gehaald en overgeschreven naar een andere rekening, om dan vervolgens cash afgehaald te worden. “Het geld wordt later gebruikt in casino’s of bij online aankopen”, aldus de federale politie in een persbericht.

Geldezels

Uit het onderzoek blijkt dat de rekeningen waarop het geld gestort wordt, toebehoren aan jongeren (minderjarigen en jong meerderjarigen) die daartoe aangezocht worden door ronselaars. Degenen die hun rekening ter beschikking stellen, worden in vaktermen vaak omschreven als ‘money-mules’ (geldezels).

LEES OOK. Wie is Jan Wessels, de drukst bezette oplichter van Vlaanderen?

De ronselaars gebruiken excuses als “eigen bankkaart verloren” en “dringend een rekening nodig om loon op te laten komen”, of gewoonweg voor de jongeren dé kans om veel geld te verdienen (belofte van twintig procent van het bedrag), gelden afkomstig van bitcoins of inkomsten van gaming… De ronselaars werken vaak ook via Snapchat of Instagram om jongeren te bereiken. Ondanks de loze beloftes van grote verdiensten gaan er een hele groep jonge money-mules in op de vraag.

Uit het gevoerde onderzoek kwamen meerdere jongeren naar voor uit Vlaanderen die als money-mule meewerkten aan deze oplichtingspraktijken.

Jongeren uit het Gentse

Zonder het soms echt goed te beseffen, maken de jongeren deel uit van een goed georganiseerde bende die internationaal feiten van oplichting pleegt met talrijke slachtoffers. Uit het onderzoek blijkt ook nog dat de ronselaars ook uit de Gentse regio afkomstig zijn en het vaak om jongeren gaat die al eerder in aanraking kwamen met het gerecht. Zij werken op hun beurt voor een organisatie die linken heeft met Nederland.

Er werden al huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland en er werden al meerdere verdachten opgepakt. “Het onderzoek is echter nog volop lopende waardoor er hierover geen verdere mededelingen mogelijk zijn.”

Waarschuwing

Zowel het parket als de federale politie geven het advies aan jongeren om hun bankrekening niet ter beschikking van anderen te stellen. “Money-mules stellen zich immers bloot aan juridische vervolging als verdachte en opname in de politiedatabanken en problemen bij hun bank (verwerping van hun rekening, aanvaarding latere leningen/ kredieten/ hypotheken, nvdr.).”

“Money-mules zijn de eersten die in beeld komen bij een onderzoek naar verdachten. Bovendien is er niemand gekend die uiteindelijk het beloofde geld betaald is geweest voor hun diensten, integendeel. Ook dreigementen daarbij zijn schering en inslag. De meesten beseffen echt niet waarin zij zich begeven.”