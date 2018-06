Jonge moeder zonder strafblad staat aan het hoofd van grootste illegale platform op dark web

De Franse politie heeft dinsdag een van de grootste platformen op het dark web kunnen ontmantelen. Daarbij werden een aantal mensen gearresteerd, onder wie een jonge vrouw. De 28-jarige moeder van twee kinderen stond aan het hoofd van het illegale forum Black Hand.

Na een jaar onderzoek heeft de politie het forum dinsdag kunnen ontmantelen. Vier personen, onder wie de jonge vrouw, werden gearresteerd tijdens een simultane operatie in Lille, Marseille en Montpellier. Daarnaast werden 4.000 euro in contant geld en nog eens 25.000 euro in verschillende virtuele valuta in beslag genomen.

De 28-jarige vrouw, die werkloos en moeder van twee kinderen is, staat bekend onder haar pseudoniem Anouchka. Ze was niet de maakster van Black Hand, maar beheerde het platform. Volgens de politie waren het niet haar eerste ervaringen op het dark web.

Op het illegale forum Black Hand worden al ruim twee jaar verboden producten en diensten, zoals drugs, wapens, valse documenten en gestolen bankgegevens, aangeboden. Het is opvallend dat het forum zo lang onder de radar is gebleven. Platformen op het dark web, die enkel te bezoeken zijn met een speciale browser, zijn meestal erg vluchtig. De politie gaat ervan uit dat Black Hand in 2015 of zelfs vroeger opgericht werd.

De opbrengsten voor de beheerder worden door de politie op enkele tienduizenden euro’s per jaar geschat. Anouchka en de andere moderatoren werden op verschillende manieren betaald. Eerst bij de registratie van nieuwe forumgebruikers, maar daarna ook nog door een garantiesysteem bij transacties, waardoor ze tot 5 procent commissie krijgen. Tenslotte konden verkopers ook betalen voor een optimale SEO op de site.