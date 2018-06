Nederlanders jaloers maar ook kritisch voor Rode Duivels: “Woede-uitbarsting Vertonghen typerend”

De Nederlandse kranten volgen – bij gebrek aan Oranje – de Rode Duivels op de voet. Ze benijden ons klassespelers als Hazard en Mertens en hun flitsen. Maar overtuigd zijn ze allesbehalve, na de 3-0 tegen Panama. De Belgen missen een leider, hun feestvreugde is gekunsteld en – vooral – het systeem werkt niet. Qua kritiek kan dat tellen. “Ze moeten nog heel wat stappen zetten om te schitteren op dit WK.”

Wat opvalt is dat onze nationale ploeg in Nederland zowat elke cover siert – het Algemeen Dagblad opent met een juichbeeld van Mertens, de Volkskrant met een vierende Lukaku. Wie doorbladert merkt wel meteen dat de journalisten nog niet wild zijn van de Duivels.

“Plankenkoorts”

“België leek in de eerste helft met plankenkoorts te spelen tegen de nietige Panamezen”, schrijft Tim Reedijk van het AD. “De zo geroemde aanvalsmachine van Roberto Martinez functioneerde nauwelijks, de wat geïrriteerde blik op het gelaat van de bleek spelende Kevin De Bruyne na het rustsignaal zei genoeg. Voor de pauze was nauwelijks te zien waarom België als een serieuze outsider voor de wereldtitel moet worden beschouwd.”

Reedijk zag wel dat het talent toch kwam bovendrijven. “Waar Martinez altijd op kan vertrouwen is de individuele klasse van zijn pupillen. Eden Hazard, Dries Mertens en De Bruyne zijn rasvoetballers die ook op een mindere dag met een oprisping het verschil kunnen maken.” Maar, zo waarschuwt hij: “Tegen Engeland zal moeten blijken hoe de Belgische defensie zich houdt want ook het kleine Panama had zomaar twee of drie keer kunnen scoren tegen de geïmproviseerde driemansdefensie met Dedryck Boyata (ex-FC Twente) als meest centrale man. Het blijft een risico om met drie verdedigers te spelen, zo bleek eens te meer.”

“Uitslag camoufleerde veel”

Bij de krant Trouw zijn ze nog een stuk kritischer. “De riante 3-0 tegen debutant Panama camoufleerde dat er nog veel werk te verzetten is op het WK in Rusland”, schrijft Jan-Cees Butter. “De Rode Duivels marcheerden nog allerminst in Sochi. Vooral de eerste helft was daar het bewijs van. Slordig samenspel, een afwachtende houding in de duels en een gebrek aan een duidelijk idee sprongen in het oog.”

Ook Butter heeft zijn twijfels bij de veldbezetting. “Het veelbesproken spelsysteem, met drie centrale verdedigers en twee lopende middenvelders aan de zijkanten gaf een nog onwennig beeld. Alsof de selectie pas sinds kort bij elkaar is. Terwijl het geraamte van de ploeg toch al een jaar of vier staat. Een opponent van kaliber had wel raad geweten met de nog zoekende Belgen.”

Hij stelt ook vast dat we, zonder Kompany, nog geen onbetwistbare leider hebben. “De Bruyne deed amechtige pogingen, maar zat beslist niet in de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor Hazard, die veel te veel aan het dribbelen was. Ook veelzeggend: de manier waarop Lukaku na zijn beide treffers zijn teamgenoten aanspoorde te delen in de feestvreugde. Een tikje gekunsteld was het. Alsof België heus wel een eendrachtig team is. De eerdere woede-uitbarsting van Jan Vertonghen richting Carrasco, die had verzuimd mee te lopen met zijn directe tegenstander, had een meer waarheidsgetrouw beeld gegeven. België moet nog heel wat stappen zetten wil het niet struikelen over de eerste échte tegenstander in de knock-outfase.”

“Belangrijke wijziging Martinez”

De Telegraaf focust vooral op Mertens, de voormalige held van AGOVV, Utrecht en PSV. “Niet de Premier League-sterren Eden Hazard en Kevin De Bruyne, maar voormalig Eredivisie-speler Dries Mertens brak voor België de ban bij de aanvankelijk moeizaam verlopende WK-aftrap tegen Panama.”

“Dankzij twee goals van Romelu Lukaku wonnen de Belgen met 3-0 en daarmee beantwoordden ze uiteindelijk toch aan de hooggespannen verwachtingen bij onze zuiderburen. Wie alleen de uitslag ziet, zou denken dat het een simpel klusje was, maar dat lag toch wat anders. De Belgen hadden van meet af aan een overwicht, maar vonden het lastig om een gaatje te vinden in het Panamese blok, terwijl de onbevangen Midden-Amerikanen er ook nog af en toe op de counter gevaarlijk uitkwamen.”

In tegenstelling tot het AD en Trouw is De Telegraaf wel positiever over het systeem. “Een van de belangrijkste wijzigingen die bondscoach Roberto Martinez heeft doorgevoerd in vergelijking met zijn voorganger Marc Wilmots is dat hij een speelwijze heeft ontwikkeld waarin Hazard, De Bruyne én Mertens naar hun beste mogelijkheden kunnen spelen.”

“Niet vrolijk van positie De Bruyne”

Tot slot de mening van Voetbal International. Voor VI volgde Freek Jansen de match tegen Panama, maar ook hij had er heel wat op aan te merken.

“Of ik een goed België gezien? Neen, de eerste helft was gewoon heel matig”, aldus Jansen. “Na die wondermooie treffers zag je wel een last van hun schouders vallen en zag je dat België toch over veel individueel klasse beschikt. Alleen blijf je je afvragen: hoe stabiel is dit België als de weerstand wat groter wordt? Daar kan je nog geen sluitend antwoord op geven.”

Jansen focuste ook op de rol van De Bruyne. “Hoe hij de eerste helft wordt gebruikt: daar word je als voetballiefhebber niet vrolijk van. Hij speelt zo controlerend, terwijl je hem in de buurt van de zestien meter wil. Hij was de koning van de assists het afgelopen seizoen. Bij die tweede goal kwam hij wél in de buurt en legde hij de bal meteen panklaar voor Lukaku. Je hoopt hem daar toch meer te zien. Maar ja, Mertens is hartstikke belangrijk, Lukaku is de kapstok in het aanvalsspel, Hazard is de aanvoerder en ook een grote voetballer. Vind maar eens een systeem waarin je hen allemaal goed kan neerzetten. Je hebt het gevoel dat dat nog niet gelukt is. En ook achterin is er nog een puntje van bezorgdheid. Met Carrasco op de flank, die na de 1-0 liep te pitten. Maar oké, 3-0 in je eerste match is natuurlijk prima. Zeker als je terugkijkt naar de andere favorieten, die veel meer moeite hadden in hun eerste wedstrijd.”

