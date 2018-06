Trucker wil niet langer wachten en verplaatst stilstaande ambulance dan maar zelf: “Ongehoord”

Antwerpen - In Antwerpen heeft een vrachtwagenbestuurder maandagavond een ambulance verplaatst die de straat voor hem blokkeerde. De zaakvoerder van het ambulancebedrijf plaatste een door buurtbewoners gemaakt filmpje van het incident op sociale media om zijn onvrede over het feit te uiten. Hij overweegt ook een klacht in te dienen tegen de bestuurder.

Het incident dateert van maandagavond omstreeks 21.00 uur in de Augustijnenstraat. Volgens het ambulancebedrijf stond de ziekenwagen slechts enkele minuten midden op de weg. “We laten een ambulance vaak draaien omdat we niet vooraf weten hoe ernstig een oproep is: elke seconde kan belangrijk zijn, dus willen we meteen weer kunnen vertrekken”, zegt zaakvoerder Kris Verbeeck.

Ongehoord

Dat een vrachtwagenbestuurder die niet kon passeren dan maar zelf de ambulance verplaatste naar een positie aan de kant van de weg tussen twee voertuigen, zodat nota bene de achterdeuren niet open konden, noemt Verbeeck “ongehoord”. Het zou de eerste keer zijn dat het bedrijf zoiets overkomt.

Verbeeck bekijkt nu of er stappen kunnen worden ondernomen tegen de bestuurder en/of het transportbedrijf.

Het transportbedrijf wil niet reageren op de video.