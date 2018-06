Gert Verheyen en Franky Vander Elst beginnen met brede glimlach aan avontuur in Oostende

KV Oostende heeft vandaag de trainingen hervat. Het nieuwe trainersduo Gert Verheyen en Franky Vander Elst verscheen met een brede glimlach voor het begin van hun avontuur.

Adnan Custovic werd bedankt voor bewezen diensten na Play-off 2, een competitie waarin de kustjongens geen rol van betekenis konden spelen. Hij wordt opgevolgd door Gert Verheyen, Franky Van der Elst wordt zijn assistent.

Verheyen en Van der Elst vormden reeds een duo bij de Belgische voetbalbond waar ze de nationale U19 in handen hebben. In het verleden speelden ze ook jarenlang samen bij Club Brugge en de nationale ploeg. Voor de 47-jarige Verheyen wordt het zijn eerste trainersjob op clubniveau, de 56-jarige Van der Elst was in het verleden reeds werkzaam als coach van GBA, Lokeren, Brussels en Lommel United. Zijn laatste trainersjob was bij tweedeklasser Roeselare.