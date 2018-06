E34 weer vrij na zwaar ongeval met drie voertuigen: twee doden

Ranst / Oelegem - De E34 in Oelegem is weer vrij in de richting van Antwerpen. Er gebeurde een zwaar verkeersongeval waarbij één vrachtwagen en twee personenwagens betrokken zijn. Bij het ongeval vielen twee dodelijke slachtoffers.

Wie richting Antwerpen wilde moest de autosnelweg verlaten in Oelegem en kan er via de oprit weer op. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder.

Omstreeks 9.45 uur gebeurde in de staart van de file een aanrijding tussen een vrachtwagen en twee bestelwagens. Daardoor werd de snelweg afgesloten, ook om de hulpdiensten hun werk te laten doen, aldus een woordvoerder. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid via op- en afrit 19 Oelegem. Vanuit Nederland werd aangeraden om te rijden via de A58 en E19 naar Antwerpen.