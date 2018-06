Migrant (20) verstopt zich onder bus, maar wordt verpletterd in Brussel

Brussel - Een uitgeprocedeerde asielzoeker van 20 jaar uit Guinee is tijdens de nacht van maandag op dinsdag verongelukt in Sint-Agatha-Berchem, nadat hij zich verstopt had onder een bus. De bus waaronder de migrant zich had verscholen, had als bestemming Groot-Brittannië. De bestuurder wordt verhoord. Vorig jaar intercepteerde de politie in ons land gemiddeld 25 illegalen per dag.

De tourbus (een groene Flixbus) waaronder de jongen zich had verstopt, vertrok aan het Noordstation en ging via Brugge naar het Verenigd Koninkrijk rijden. Voor zijn vertrek had de chauffeur al enkele migranten moeten verjagen die zich onder de bus wilden verstoppen en zich aan de as wilden vastklampen, zo meldt de politie zone West (Jette, Koekelberg, St-Jans-Molenbeek, Ganshoren, St-Agatha-Berchem).

Een jongen uit Guinee is er niettemin in geslaagd zich onder de bus te verbergen. Dat gebeurde aan de vertrekplaats naast het Brusselse Noordstation en op loopafstand van het Maxililaanpark. De bus had al een aantal kilometers afgelegd toen de chauffeur van een bus die uit de andere richting kwam, de voeten van de verstekeling zag die onder de bus uitstaken. Dat gebeurde aan de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem, waar de bus op de E40 zou rijden richting kust.

De chauffeur gebaarde naar zijn collega dat er iemand onder de bus hing. Daarop hield de chauffeur van de bus met de verstekeling halt. Net door dat afremmen raakte de jongeman geplet. “Het ongelukkige slachtoffer kwam niet onder de wielen terecht maar werd verpletterd door het hydraulische remsysteem”, zegt de brandweer. Wanneer de bus stopt, zakt hij langzaam. De brandweer moest een deel van het remsysteem onder de bus demonteren om bij het slachtoffer te geraken. “Alle hulp kwam te laat voor de man”, klinkt het.

Er volgt nog een autopsie.

De rest van de reizigers konden hun reis met vertraging verderzetten.

Het slachtoffer komt uit Guinee en was illegaal in het land. Hij had een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten.

Minder dan een jaar geleden kwam een andere jonge vluchteling in vergelijkbare omstandigheden om het leven aan het Noordstation in Brussel. Toen ging het om een jonge Soedanees.

Gemiddeld 25 illegalen per dag opgepakt

Uit cijfers van minister Jambon (N-VA) blijkt dat het aantal intercepties van transmigranten door de politie tussen 2014 en 2016 meer dan vervijfvoudigd zijn: van 1.891 in 2014 naar 9.915 in 2016. In 2017 werden er 9.347 transmigranten onderschept, dat waren er gemiddeld 25 per dag. Voor de eerste twee maanden van 2018 staat de teller op 1.486 transmigranten. De meesten gebruiken ons land als tussenstation om in Groot-Brittannië te geraken.