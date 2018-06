Ryanair is problemen met dronken passagiers beu en wil alcoholrestricties in de luchthavens

Een limiet van twee drankjes en een verbod op de verkoop van alcohol voor 10 uur ’s ochtends in de luchthaven. Daarvoor pleit de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair nadat dronken passagiers afgelopen weekend opnieuw problemen veroorzaakten op een vlucht.

De vlucht van Dublin naar Ibiza moest zaterdag een tussenlanding maken in Parijs. Drie passagiers die het te bont hadden gemaakt, werden uit het vliegtuig gezet en opgepakt door de Franse politie.

“Het is de taak van luchthavens om preventieve maatregelen te nemen om zo’n excessief drinkgedrag en de problemen die dat met zich meebrengt te voorkomen”, aldus Ryanair in een persbericht. “Het is niet eerlijk dat luchthavens profiteren van de winst van alcoholverkoop en dan de luchtvaartmaatschappijen laten opdraaien voor de gevolgen voor de veiligheid.”

Bij Ryanair stellen ze daarom de volgende maatregelen voor: maximaal twee alcoholische drankjes per passagier en een verbod op de verkoop van alcohol in de luchthaven voor 10 uur. Ryanair zegt zelf weinig alcohol te verkopen op de vluchten “omdat die allemaal van redelijk korte duur zijn”.

“Draconische maatregelen”

De woordvoerder van de luchthaven van Dublin zei dat het gedrag van de drie individuen “compleet onaanvaardbaar” zijn, maar vindt de voorstellen van Ryanair “draconisch”. “Zo worden alle passagiers gestraft voor het wangedrag van enkelen”, luidt het.