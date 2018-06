Groen over immigratiebeleid Trump: “Dit Amerika is geen bondgenoot van Europa”

Brussel - Het harde optreden van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump tegen migrantengezinnen botst niet alleen in de VS op kritiek. Ook in ons land klinkt er protest. “Dit Amerika is geen bondgenoot van Europa”, zegt Groen. Voorzitster Meyrem Almaci: “Ons land mag hier niet over zwijgen. Groen vraagt dat de Belgische regering deze praktijken met klem veroordeelt. In de VN-Mensenrechtenraad, waar het tot eind dit jaar deel van uitmaakt, moet België een resolutie indienen om de schendingen van de kinderrechten in de VS te onderzoeken.”

De oppositiepartij wil ook dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) de VS-ambassadeur op het matje roept en de kwestie agendeert op de Europese Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni. De partij vraagt eveneens een spoeddebat in de Kamer.

Niet lang bondgenoot van België

Kamerlid Wouter De Vriendt: “Het is ontstellend dat een westers land, een van de pioniers van de internationale rechtsorde na WOII en bovendien een bondgenoot, bereid is kinderen te traumatiseren om een migratiepolitiek te kunnen voeren. Elk land dat deze onmenselijke praktijken uitvoert kan niet langer bondgenoot zijn van de België.”

Uithaal naar Francken

Groen maakt ook een bruggetje naar het beleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in België. “Kinderen sluit je niet op, nooit. Ook in ons land worden kinderen straks opgesloten in zogenaamde ‘family units’. België is voor het opsluiten van kinderen eerder al meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Groen wil deze praktijken niet opnieuw ingevoerd zien”, besluit De Vriendt.

Groeiend verzet in VS

Het harde optreden van de regering-Trump tegen migrantengezinnen krijgt weinig bijval binnen de Amerikaanse bevolking. In een peiling die de zender CBS maandag (plaatselijke tijd) bekendmaakte, vindt 67 procent van de ondervraagden het “onaanvaardbaar” dat kinderen van hun ouders worden gescheiden.

Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten bijna 2.000 kinderen van hun ouders gescheiden hebben. De ouders werden aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten als illegale migranten opgesloten, terwijl hun kinderen in opvangkampen of bij pleeggezinnen terechtkwamen.

Ook 39 procent van de kiezers van Trump is tegen deze maatregelen. Vooral jongere en gematigde Republikeinen zijn van mening dat het uit elkaar halen van gezinnen onaanvaardbaar is. Bij de Democraten is dat 90 procent. Trumps immigratiebeleid in zijn geheel krijgt slechts van 35 procent van de ondervraagden instemming. In mei was dat nog 40 procent.