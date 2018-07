Een Panini-sticker had hij wel, maar toch ging hij niet mee naar het WK: het verhaal van ‘de beste voetballer die nooit een interland speelde’

Hij had zelfs al zijn eigen Panini-sticker. Tussen alle andere Duivels die in 1982 naar het WK gaan. Naast hem zien we de sticker van Wilfried Van Moer, onder hem die van Erwin Vandenbergh. Maar wat de wereldwijde doorbraak van Juan Lozano moet worden, draait uit op een miskleun. De Spaanse Antwerpenaar krijgt op de valreep geen Belgisch paspoort en wordt ‘de beste voetballer die nooit een interland speelde’.