Harry Kane niet tevreden met Russische popjes: “Ik lijk er dikker door”

Harry Kane, de kapitein van de Engelse nationale ploeg, is in Rusland te koop als ‘matroesjka’, een typisch Russische holle houten popje dat deel is van een reeks in elkaar passende popjes. Hij is echter niet helemaal tevreden met zijn hoe hij erop afgebeeld wordt. Volgens hem doen de popjes hem dikker lijken dan hij in werkelijkheid is.

Nadat hij zijn land naar een 1-2-overwinning loodste in hun eerste wedstrijd van het WK maandag tegen Tunesië, spreekt Kane zich uit over de matroesjka’s met zijn afbeelding die in Rusland te koop zijn.

De man die in de wedstrijd beide goals voor zijn team scoorde zei: “Ik heb een paar van die Russische poppen gezien. Ze doen mij nogal mollig lijken, om eerlijk te zijn. Ik zal er eentje moeten kopen.”

De spits maakte na 11 minuten al de openingsgoal, zijn allereerste WK-goal ooit. In de extra tijd scoorde hij nog eens en besliste de wedstrijd.

Kleinere poppen met de afbeelding andere Engelse internationals passen in de grote Kane-pop. Van groot naar klein: Harry Kane, Wayne Rooney, Dele Alli, Gary Cahill en Raheem Sterling. Stuk voor stuk in hun Three Lions-shirt, en op die van Kane nog de Engelse vlag op de achtergrond.

In een van de souvenirwinkels in het centrum van Moskou kost zo’n Kane-pop 7000 Russische roebels, wat neerkomt op zo’n 95 euro. Nogal duur, maar de Russische handelaars proberen dan ook munt te slaan uit deze gouden kans die het WK hen biedt.

Voor verzamelaars zijn er ook matroesjka’s van onder andere Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, Mohamed Salah en Neymar Jr te koop, elk het symbool van hun land, respectievelijk Argentinië, Portugal, Duitsland, Egypte en Brazilië. Voor België zijn er Eden Hazard-popjes beschikbaar.