Club Brugge versterkt zich met Clinton Mata, maar die kan pas in oktober voor de kampioen spelen

Clinton Mata tekent een contract voor 4 jaar bij Club. De Belgisch-Angolese rechterflank moet eerst wel geopereerd worden en is pas in oktober speelklaar.

Clinton Mata komt over van Sporting Charleroi, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Racing Genk. De 25-jarige Mata tekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen.

Eerst operatie

Mata zal wel niet meteen inzetbaar zijn voor Club Brugge. Tijdens de medische testen werd vastgesteld dat Mata een operatie moest ondergaan. Blauw-zwart besliste om, na het afhandelen van de transfer, die operatie onmiddellijk te laten doorgaan. Om welke blessure het gaat, maakte de landskampioen niet bekend. “Met Charleroi werd hier een aangepaste regeling in getroffen”, aldus de Bruggelingen. “De inschatting van onze medische staf is dat Clinton begin oktober volledig wedstrijdfit zal zijn.

“Ik ben zeer blij met deze transfer”, liet coach Ivan Leko optekenen. “Clinton is een van de beste aanvallende backs uit onze competitie. Met zijn capaciteiten en profiel past hij perfect in het voetbal dat we willen spelen. Bovendien zie ik nog groeimarge. Samen met Dion Cools hebben we nu 2 volwaardige spelers voor de rechterflank, wat zeker geen overbodige luxe is met het drukke programma die eraan komt.”

Vijfde inkomende transfer

Mata, een jeugdproduct van Eupen, kende een wisselvallig seizoen bij Racing Genk. Hij speelde 29 officiële duels, maar viel ook geregeld naast de ploeg. Voordien toonde de rechtsachter bij Charleroi zijn kwaliteiten.

Mata is voor Club Brugge de vijfde inkomende transfer, na eerdere overgangen van de Kroatische doelman Karlo Letica, middenvelder Siebe Schrijvers en Mats Rits en de Nederlandse buitenspeler Arnaut Groeneveld.