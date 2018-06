Anderlecht heeft beoogde verdediger beet

Anderlecht en AEK Athene hebben een akkoord over verdediger Ognjen Vranjes. Dat werd bevestigd aan Griekse media. Het transferbedrag ligt boven de 3 miljoen. De Bosnische international moet nu snel aangekondigd worden en kan dan naar België afreizen. Anderlecht zelf moet de deal wel nog bekend maken

Eerder luidde het dat AEK Athene bereid was Ognjen Vranjes aan Anderlecht te verkopen onder vier voorwaarden: een transfersom tussen 3,2 en 3,5 miljoen euro, 10 procent op een latere doorverkoop, een verbod om hem de eerste vier jaar te verkopen aan een Griekse ploeg en 100 à 200.000 euro extra als Anderlecht kampioen wordt. Het is nu nog niet duidelijk of dat de exacte voorwaarden waaraan voldaan was.

De 28-jarige Vranjes moet de opvolger worden van de voor zo’n zeven miljoen euro naar Krasnodar vertrokken Uros Spajic. Hij speelde al voor Borac Banja Luka, Rode Ster Belgrado, Krusevac, Sheriff Tiraspol, Krasnodar, Alania Vladikavkaz, Elazigspor, Gaziantepspor, Sporting Gijon, Tom Tomsk en sinds 2017 voor AEK Athene. Hij was ook al 36 keer international.

