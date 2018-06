Bekende Gentse N-VA’er stapt over naar Vlaams Belang: “Enige partij die hier écht oppositie voert”

Gent - Guido Meersschaut, de bekende vishandelaar en gemeenteraadslid voor N-VA, stapt over naar Vlaams Belang. Hij krijgt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de zesde plaats op de Belang-lijst.

“Ik ben geen racist”, benadrukt Meersschaut (80), een bekend gezicht in Gent en omstreken. In 2012 was hij een van de verrassende namen op de lijst van N-VA en werd hij met sprekend gemak verkozen in de gemeenteraad. “Wat mij betreft is iedereen die zich aanpast hier welkom. Maar ik heb nu zes jaar tussen de gemeenteraadsleden van Vlaams Belang gezeten, en naar mijn aanvoelen zijn zij de enigen die hier in Gent écht oppositie voeren.”

Meersschaut is naar eigen zeggen teleurgesteld dat zijn “vriend” Siegfried Bracke niet langer wordt uitgespeeld als lijsttrekker. “Er was hier in Gent maar één mogelijke uitdager om burgemeester te worden, en dat was Bracke. Dat ikzelf ook maar de 28ste plaats op de N-VA-lijst kreeg bij de komende verkiezingen was de druppel die de emmer deed overlopen.

Meersschaut benadrukt dat hij eigenlijk “geen echte politieker is” en dat hij niet nodeloos wil natrappen naar N-VA: “Ach, Bart De Wever heeft eigenlijk maar één grote fout: dat hij een Antwerpenaar is.”