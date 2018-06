Thalys rijdt rechtstreeks naar Disneyland Paris

Brussel - De hogesnelheidstreinoperator Thalys voegt volgend jaar drie bestemmingen toe aan zijn netwerk in Frankrijk. Vanaf april 2019 zal je vanuit Antwerpen en Brussel rechtstreeks met Thalys kunnen sporen naar Disneyland Paris en de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, tijdens de zomer komt er een verbinding met de Zuid-Franse stad Bordeaux.

De Thalys-treinen krijgen ook een nieuw interieur, gecreëerd door de Vlaamse ontwerper Axel Enthoven. Dat heeft Thalys dinsdag bekendgemaakt.

Thalys zal vanaf april volgend jaar twee keer per dag heen en terug rijden op de route naar Roissy-Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée, het station vlakbij Disneyland Paris. De treinen vertrekken in Nederland (Amsterdam, Schiphol, Rotterdam) en stoppen op Belgische bodem in Antwerpen en Brussel. De reistijd bedraagt ongeveer anderhalf uur vanuit Brussel en ruim 2 uur vanuit Antwerpen. De hst-operator verwacht op termijn 300.000 reizigers op de route.

Brussel is al langer rechtstreeks verbonden met Roissy-Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée, maar door de TGV (de hogesnelheidstrein van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF).

Thalys kondigde dinsdag ook een nieuwe zomerbestemming aan: Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk. Die voegt zich vanaf juni 2019 bij de al bestaande zomerbestemming, Marseille. In de winter kan je met de Thalys naar de Alpen.

Thalys maakt ruimte voor de netwerkuitbreiding door de verbinding met het Noord-Franse Rijsel (Lille) te schrappen. Die werd in 2014 opgestart, maar beantwoordde niet aan de verwachtingen. “De bezettingsgraad bedroeg gemiddeld maar 20 à 25 procent, zelfs met lage prijzen”, aldus Thalys-CEO Agnès Ogier. Wie naar Lille moet, kan in Brussel-Zuid overstappen op de TGV of Eurostar.

Thalys kondigde dinsdag ook aan dat het interieur van de treinen wordt vernieuwd. Net als 10 jaar geleden doet Thalys daarvoor een beroep op de Vlaamse ontwerper Axel Enthoven. Hij werkt samen met de Franse designer Matali Crasset.

Het eerste vernieuwde treinstel zou in de tweede helft van 2019 beginnen rijden. De renovatie levert 7 procent meer zitjes op, net als extra bagageruimte en plaats voor twee fietsen. In de loop van 2022 zullen alle treinstellen onder handen genomen zijn.