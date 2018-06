Eerste rode kaart in Rusland is ook op één na snelste rode kaart ooit op een WK

De Colombiaan Carlos Sanchez is dinsdag als eerste speler op het WK in Rusland uitgesloten. In de wedstrijd tegen Japan kreeg hij van de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina na drie minuten de rode kaart na handspel in het strafschopgebied. Tot overmaat van ramp voor de Colombianen trof Shinji Kagawa vervolgens ook raak vanaf elf meter.

Colombia-Japan is de vijftiende wedstrijd op het WK. Het was van Mexico 1986 geleden dat het zolang duurde voor de eerste rode kaart valt. Toen gebeurde dat in de zestiende wedstrijd.

Tijdens dat toernooi werd ook de snelste rode kaart ooit op een WK uitgedeeld. De Uruguayaan José Batista werd toen na amper 56 seconden uitgesloten na een fout op de Schotse doelman Gordon Strachan. Sanchez klokte af op 2 minuten 56 seconden.