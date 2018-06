Eindelijk duidelijkheid: is “dokter dood” Jane Barton schuldig aan moord op 833 patiënten?

Nabestaanden van patiënten van de Britse Jane Barton, bijgenaamd “Dokter Dood”, krijgen de komende dagen eindelijk duidelijkheid over wat er met hun familieleden gebeurd is. De 69-jarige Barton wordt ervan beschuldigd 833 mensen om het leven gebracht te hebben met een overdosis pijnstillers. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of Barton in de jaren negentig ruim 800 fatale overdosissen toediende aan haar patiënten?

Barton werkte destijds in het Gosport War Memorialziekenhuis in Hampshire. De eerste verdenkingen dateren van 1991, toen twee verpleegsters rapporteerden dat sommige oudere patiënten pijnstillers in plaats van een slaapmiddel toegediend kregen. Er werd toen een onderzoek ingesteld, maar dat werd al snel stopgezet wegens te weinig bewijzen.

In 2002 volgde een nieuw onderzoek, ditmaal naar 92 recente overlijdens, maar opnieuw waren er onvoldoende bewijzen. Een grootschalig onderzoek naar verdachte overlijdens werd gevoerd in 2010 in het ziekenhuis. Ze zou honderden patiënten, die bij haar in behandeling waren, fatale dosissen diamorfine voorgeschreven of toegediend hebben.

Professioneel wangedrag

De Britse Medische Raad bevond haar toen schuldig aan “verschillend ernstige gevallen van professioneel wangedrag”. Haar gedrag werd “ongepast, mogelijk gevaarlijk en niet in het belang van de patiënten” genoemd. Toch mocht Barton, mits een aantal beperkingen, haar beroep blijven uitoefenen. Na de bevindingen van de raad nam ze echter ontslag.

In 2017 werd een nieuw onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de 833 verdachte overlijdensaktes die Barton ondertekende aan het einde van de jaren 90. Dat zou moeten uitwijzen of de dokter schuldig is aan het voorschrijven van fatale overdosissen.

Volgens The Sunday Times is zal het onafhankelijke onderzoek waarschijnlijk niet aan de politie overgedragen worden, maar daar zijn de familieleden van de overleden patiënten het niet mee eens. Een van de patiënten van de beruchte dokter was Elsie. Toen ze in 1999 in het ziekenhuis opgenomen werd met een nierontsteking, was ze 88 jaar. Vier weken later overleed ze, nadat de dosis pijnstillers die ze kreeg telkens verhoogd werd.

Jane Barton Foto: BELGAIMAGE

“Alleen voor hun welzijn”

“Ze werd vastgebonden op haar bed en kreeg de hoeveelheid pijnstillers voor een man van ruim 1,80 meter”, zegt haar kleindochter Bridget. “En dat terwijl mijn grootmoeder een vrouwtje van slechts 55 kg was.” Bridget is een van de meer dan 120 nabestaanden die geloven dat dokter Barton verantwoordelijk is voor de dood van hun familieleden. Ze leveren bewijs aan het onderzoek, in de hoop dat dokter dood ooit vervolgd wordt voor haar daden.

Onder de slachtoffers was ook Gladys Richards (91), die in het ziekenhuis herstelde van een gebroken rib en er overleed aan een overdosis pijnstillers. Gillian Macknzie, haar dochter, weet het zeker: “Ze werd gedrogeerd!”. Ook ex-militair Stan Corby (65) belandde na een beroerte in het Gosport War Memorialziekenhuis. Hij liep geen enkel risico en had geen pijn, maar nog geen 24 uur na zijn aankomst stierf hij aan een overdosis diamorfine.

Dokter Barton zelf zegt dat ze geen idee heeft wat er in het onderzoeksrapport zal staan, maar dat ze vreest dat het niets leuks zal zijn. “Ik heb nooit gewild dat mijn patiënten pijn leden, dus alles wat ik deed, heb ik voor hun welzijn gedaan”, voegt ze nog toe.