Nooit zoveel kaarten in 1 WK-wedstrijd getrokken sinds finale 2010

35 keer. Zo vaak moest de wedstrijd tussen België en Panama worden stilgelegd door een overtreding. Er werden in totaal 8 gele kaarten verdeeld, 3 voor België en 5 voor Panama. De laatste keer dat er zoveel kaarten getrokken werden in 1 WK-wedstrijd was in de beruchte finale tussen Nederland en Spanje in 2010.

Maandag verdienden de Rode Duivels drie punten in groep G, na een 3-0-overwinning tegen Panama. Opvallend was het aantal kaarten dat scheidsrechter Janny Sikazwe doorheen de wedstrijd trok.

Acht gele kaarten. De gelukkigen bij de Belgen waren Thomas Meunier, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne. De vijf andere kaarten werden toebedeeld aan de Panamezen Erick Davis, Edgar Joel Bárcenas, Armando Cooper, Michael Murillo en Anibal Godoy.

De spelers die nu al een gele kaart onder hun neus geschoven kregen, moeten opletten: 2 gele kaarten zijn genoeg voor een schorsing. Als een van de drie geboekte Duivels nog eens geel pakt zaterdag tegen Tunesië, zal die speler de topwedstrijd in groep G tegen Engeland missen.

De laatste keer dat er 8 of meer kaarten werden getrokken in één WK-wedstrijd was acht jaar geleden, tijdens de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika tussen Nederland en Spanje. Toen deelde scheidsrechter Howard Webb in totaal van 15 kaarten uit, 14 gele en 1 rode, waarvan er 10 voor de Nederlanders waren.

Zelfs Barcelona-legende Johan Cruyff bekritiseerde zijn nationale ploeg openbaar in de Barcelonese krant El Periódico de Catalunya voor hun “zeer vuile spel”.