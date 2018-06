Waasland-Beveren neemt afscheid van Laurent Jans, die naar Frankrijk trekt

Waasland-Beveren heeft dinsdag laten weten volgend seizoen niet meer te kunnen beschikken over rechtsachter Laurent Jans. De Luxemburger verlaat de Freethiel voor FC Metz, dat het voorbije seizoen uit de Ligue 1 degradeerde. De 25-jarige Jans tekende voor drie seizoenen in het noordoosten van Frankrijk.

Jans arriveerde in de zomer van 2015 bij Waasland-Beveren. Voordien was hij in eigen land aan de slag Fola Esch. Jans kwam bij de Waaslanders tot 108 officiële wedstrijden. De voorbije twee jaar werd hij door de supporters telkens tot Speler van het Jaar verkozen.

Jans is ook 47-voudig Luxemburgs international.