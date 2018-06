Onze kapper over het blond van Dries Mertens: “Wat is daar gebeurd?”

Of het nu een verloren weddenschap was of niet, het lijkt erop dat Dries Mertens de komende matchen met een blonde coupe zal spelen. Of moeten we zeggen: rosse coupe? BV-kapper Jochen Vanhoudt gaat voor dat laatste: “Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar het is echt niet mooi”.

“Als je een lichte en een donkere kleur combineert in een kapsel, moet je een overgang creëren tussen de kleuren. Hier is de lijn tussen de kleuren heel bruusk: hij heeft precies een pot op zijn hoofd staan”, vindt Jochen. Maar het is vooral de kleur die hem opvalt. “Dat is geen blond, maar ros. Geen idee wat daar gebeurd is: dat rossige krijg je wel eens als je donker haar niet of niet genoeg ontkleurt en er dan blond opzet. Of misschien heeft hij om ‘Venetiaans blond’ gevraagd?”

Foto: REUTERS

Jochen Vanhoudt

“Als ik hem was, ik zou er snel weer mijn gewone kleur opzetten”, adviseert Jochen. Nochtans zou Mertens, volgens de krant La Dernière Heure, speciaal een kapper uit Londen hebben laten overvliegen om zijn haar te kleuren. “Ik weet natuurlijk niet wat hij aan die kapper gevraagd heeft”, zegt Jochen. “Maar als die kapper bij mij zou komen solliciteren, ik zou hem niet aannemen.”