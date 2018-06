WK-gekte slaat volop toe: vrouw bevalt tijdens supporteren en noemt baby naar doelpuntenmaker

De prestatie van het Russische elftal is een vrouw zo goed bevallen, dat ze ervan is bevallen. Volgens de gezondheidsminister van de regio Krasnodar, Yevgeny Filippov, was de Russin zo nerveus tijdens de match van de Russen dat ze is bevallen van haar zoon. Ze noemde hem Aleksandr, naar doelpuntenmaker Aleksandr Golovin.

“Een patiënte in haar 36ste week zwangerschap was zo zenuwachtig tijdens het supporteren voor het Russische team dat ze haar baby kreeg”, zo verklaarde de minister aan het Russische nieuwsagentschap Interfax. “Ze beviel op het moment dat de match eindigde. Daarom kreeg haar zoon de naam Aleksandr.”

De Russen klopten Saoedi-Arabië in de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap met 5-0. Aleksandr Golovin scoorde diep in de toegevoegde tijd het vijfde Russische doelpunt. Eerder in de wedstrijd hadden ook Joeri Gazinski, Denis Tsjerysjev (twee keer) en Artjom Dzjoeba raak getroffen.