Twintiger toont hoe hij liefdesrivaal met kruisboog in het gezicht schoot

Tielt / Oostrozebeke -

In Schuiferskapelle werd dinsdagmorgen de moord op Bjorn De Vrieze (28) overgedaan. Verdachte Jordy V. (24) toonde tijdens de reconstructie hoe hij met een kruisboog zijn liefdesrivaal in het gezicht schoot. De ouders en zus van het slachtoffer volgden alles vlakbij via livebeelden.