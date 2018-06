Kroatië gaat verder met 22 man. Aanvaller Nikola Kalinic weigerde tegen Nigeria in te vallen en mocht zijn biezen pakken. Als hij in een illuster rijtje WK-deugnieten wou komen, is hem dat alvast gelukt. Ook deze vedetten werden tijdens het toernooi huiswaarts gestuurd.

Nicolas Anelka (Frankrijk, WK 2010): Ruzie met clowns

De deugniet die het verst in ons geheugen zit is Nicolas Anelka. Op het WK 2010, dat faliekant afliep voor Frankrijk, ging hij in de kleedkamer over ...