Opvallend: stilstaande fases doorslaggevend op dit WK, met nu al meer goals uit vrije trap dan in Brazilië

Terwijl er op het WK 2014 in Brazilië in totaal maar 3 directe vrije trappen gescoord werden, zijn dat er op dit WK al 4. Zeer opvallend, want de eerste speeldag is nog niet eens afgerond. Bovendien zijn er al 9 strafschoppen genomen, waarvan er 7 werden omgezet. Het verschil wordt dus vaak gemaakt in de stilstaande fases.

Vier gescoorde directe vrije trappen op dit WK. Nu al. Golovin, Ronaldo, Kolarov en Quintero toonden de wereld hoe het moet.

Al in de openingswedstrijd krulde Aleksandr Golovin een vrije trap in doel buiten het bereik van de doelman van Saudi-Arabië en zette zo de score vast op 5-0. Daarna volgde de fenomenale trap van de Portugese superster Cristiano Ronaldo voor de late gelijkmaker tegen Spanje. Aleksandar Kolarov krulde voor Servië de bal voorbij Real Madrid-doelman Keylor Navas en maakte zo het enige doelpunt van de wedstrijd.

Dinsdag pakte ook Juan Fernando Quintero uit met een succesvolle vrije trap, verrassend laag over de grond. De Japanse doelman Eiji Kawashima kon er nog bij, maar kreeg pas greep op de bal toen die al over de lijn was. De moderne doellijntechnologie bewees wat voor zowat iedereen wel duidelijk was: doelpunt.

Bovendien werden beide doelpunten die de Engelse kapitein Harry Kane maakte tegen Tunesië, gescoord vanuit een hoekschop. Het enige doelpunt dat Tunesië dan weer maakte op dit toernooi, was een omgezette strafschop. Zouden stilstaande fases misschien een wapen kunnen zijn voor de Rode Duivels?

There have now been more free-kicks scored at the 2018 #WorldCup (4) than there were in the entire 2014 tournament (3).



Golovin

Ronaldo

Kolarov

Quintero



Worldwide set-piece practice.pic.twitter.com/1xTFb5YHWR — Squawka Football (@Squawka) 19 juni 2018

Niet alleen de strafschop die Ferjani Sassi scoorde op dit WK maakte een verschil. Zes andere strafschoppen werden tot dusver al omgezet op dit WK. De enige twee gemiste strafschoppen waren die van Christian Cueva en Lionel Messi. Die laatste liet zaterdag een gouden kans liggen om het verschil te maken tegen het stugge IJsland.

De eerste speeldag op dit WK wordt duidelijk getekend door stilstaande fases.