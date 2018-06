FOD Financiën verkoopt in beslag genomen oldtimers en peperdure Bentley

Altijd al gedroomd van een Bentley? Dan is dit misschien uw kans. De FOD Financiën verkoopt donderdag 26 in beslag genomen voertuigen. Daarbij ook een Bentley Continental GT uit 2006. Nieuwprijs ruim 200.000 euro maar op de veiling kan u hem ongetwijfeld voor een ‘prikje’ kopen.

Een drugsbende in Oost-Vlaanderen is vrijgesproken en krijgt 80.000 euro, een Porsche en een Harley Davidson die bij de verdachten in beslag werden genomen terug. “Het is de reden waarom alle in beslag genomen goederen pas openbaar verkocht worden nadat alle gerechtelijke procedures zijn uitgeput en er een definitieve uitspraak is”, klinkt het bij de FOD Financiën.

Die is er dus wel in de dossiers waar 26 voertuigen in beslag werden genomen. De wagens worden nu donderdag 21 juni openbaar verkocht in de Finshop van Boom.

Een Mercedes oldtimer Foto: FOD Financiën

Van een Opel Corsa tot een BMW cabrio, er zit wat van alles tussen. Maar drie wagens springen er toch boven uit: Een Mercedes 500 SL uit 1986 en een Mercedes 280 SLC uit 1981, twee oldtimers. Maar vooral de grijze Bentley Continental GT uit 2006 is een ‘koopje’. Als zal je er wel nog zo’n 50.000 euro moeten voor neertellen. Nieuw kost hij vandaag wel 204.000 euro.

Het gaat om een openbare verkoop zonder inzetbedrag. Wie interesse heeft kan dus een bod doen met zijn beste prijs.

De kandidaat-kopers zijn wel verplicht zich vooraf in te schrijven. Inschrijvingsformulieren moeten ten laatste ingevuld worden teruggemaild tegen woensdag 20 juni om 12 uur.

De verkoop zelf vindt plaats op donderdag 21 juni om 13 u. in de Finshop van Bornem. Info: https://finshop.belgium.be/nl/openbare-verkopen/openbare-verkoop-van-26-voertuigen