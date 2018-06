Kim Jong-un aangekomen in China

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdag in De Chinese hoofdstad Peking aangekomen voor een tweedaags bezoek. Hij brengt er bij de Chinese leiders verslag uit over de top met de Amerikaanse president Donald Trump, afgelopen week in Singapore.

De Chinese president Xi Jinping ontving Kim Jong-un met een militaire ceremonie in de Grote Hal van het Volk. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt China dat de ontmoeting de relaties tussen China en Noord-Korea verder uitdiept. De Chinese regering wil volgens dezelfde woordvoerder ook dat beide landen vaker strategisch overleg plegen en bijdragen tot vrede en stabiliteit in de regio.

Kim bezocht China dit jaar al twee keer. In maart was hij in Peking, in mei in de noordoostelijke stad Dalian, telkens voor gesprekken met Xi Jinping. China is de belangrijkste (handels)partner van Noord-Korea.

Bij de top tussen Kim Jong-un en Trump vorige week zat de Chinese regering niet mee aan tafel. Waarnemers menen nochtans dat China het meeste voordeel haalt uit de afspraken die in Singapore zijn gemaakt. Noord-Korea engageerde zich op de top voor het weghalen van zijn kernwapens. De Amerikanen zouden zorgen voor veiligheidsgaranties en schorten de militaire oefeningen op die ze samen met Zuid-Korea houden. China vraagt al lang dat de Amerikanen hun troepen weghalen uit het naburige Zuid-Korea.

Xi Jinping en Kim Jong-un zullen wellicht bespreken wat de volgende stappen zullen zijn. Tegen Noord-Korea lopen nog altijd harde Amerikaanse economische sancties en die zullen pas verdwijnen als Pyongyang zijn kernwapens “volledig en onomkeerbaar” heeft weggehaald. China en de VS zijn dan weer verwikkeld in een groeiend handelsconflict.